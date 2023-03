Torino, il weekend delle giovanili: successo in rimonta per l’Under 15

Weekend di big match per le giovanili granata. Exploit per l'Under 15, che vince una gara thriller con il Parma e recupera tre gol di svantaggio. L'Under 18 di Asta strappa un punto contro il Milan in extremis, mentre l'Under 16 cade contro il Parma capolista. Di seguito il resoconto del fine settimana delle giovanili granata.