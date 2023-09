Fine settimana complessivamente amaro per le giovanili granata. Il miglior risultato lo ottiene l'Under 17 nel derby con il pareggio contro la Juventus. Under 16 e Under 15 iniziano invece i rispettivi campionati con due ko. Resta ancora un verdetto in sospeso, quello dell'Under 18, impegnata oggi alle 15 contro l'Atalanta. Nel fine settimana in campo infine la Primavera, beffata al 95' dalla Roma per l'1-1 finale (QUI il commento e QUI le pagelle).