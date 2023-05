Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 fuori dalle final four

Nel weekend delle giovanili granata arrivano due pareggi. La Primavera di Scurto non va oltre l'1-1 nella gara con il Bologna (QUI il commento e QUI le pagelle), ma è comunque aritmeticamente terza in campionato e lotterà per blindare il secondo posto all'ultima giornata. Pari più amaro per l'Under 18 di Asta, a cui non basta il pirotecnico 4-4 col Monza per accedere alle final four.