Due le partite in programma in data odierna per le squadre del Torino. Alle 11 ad Orbassano il Toro Under 20 si gioca l'aritmetica della salvezza contro la Lazio di Francesco Punzi. Alla squadra di Baldini basterà un punto con i biancocelesti per centrare l'obiettivo ed essere sicura di evitare i playout. In caso di sconfitta, occhi sul risultato di Napoli-Lecce e, in caso di non vittoria dei partenopei, può comunque partire la festa del Toro U20. Come sempre su Toro News potrete assistere agli aggiornamenti live del match.

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Matchday anche per l'Under 15. A Vinovo la formazione dei granata è impegnata alle 15.30 con i pari età della Juventus nel derby della Mole di ritorno degli ottavi playoff scudetto. L'obiettivo dei ragazzi di Catto è vincere la stracittadina dopo il 2-2 dell'andata al Robaldo e passare ai quarti. Anche in questo caso potrete seguire la gara sul nostro sito.