La Primavera granata di Scurto sfida il Lecce di Coppitelli per dare continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Milan

Roberto Ugliono

Dopo le difficoltà la Primavera del Torino si è rialzata e l'ha fatto in modo netto e inequivocabile. Se la vittoria in Coppa Italia contro il Como era da dare quasi per scontata, gli strascichi positivi non lo erano. Una volta rialzata la testa è così arrivato un successo (stra)meritato contro il Milan che ha rimesso sui giusti binari la squadra di Scurto. Ottimismo e sorriso sono tornati in casa granata dove ora può splendere il sole. Sabato mattina la prova del nove. Alle 11 ci sarà il fischio d'inizio a Lecce per la sfida ai salentini, una sfida importante perché i giallorossi sono a 3 punti dal Toro e se Dellavalle e compagni vogliono la vetta non dovranno perdere terreno, oltre a dover evitare di farsi agganciare dalla squadra allenata dall'ex Coppitelli.

Torino Primavera, a Lecce per dare continuità al successo contro il Milan — Tra esigenze di classifica e di morale, i granata a Lecce non possono sbagliare quindi. La prova non sarà semplice e i motivi sono due. Il primo è che dall'altra parte c'è un Federico Coppitelli che ci terrà particolarmente a fare bene contro la sua ex squadra. Il secondo è che il Lecce - come la passata stagione - è stato costruito bene, con ottimo scouting e con tanti innesti interessanti. A quest'ultimo aspetto va poi aggiunto che sulla panchina siede un allenatore che proprio con il Toro si è dimostrato bravo a valorizzare i propri giocatori e a creare gruppi forti anche se costruiti con tanti giocatori presi dal mercato.

Il Torino di Scurto quindi si troverà dall'altra parte un avversario con talento e voglia di fare bene. D'altronde non è andato male fin qui il Lecce, ma dopo l'ottima partenza ha iniziato a trovare qualche difficoltà nelle ultime gare. I salentini sono infatti reduci da due sconfitte consecutive (entrambe per 1-0) e ora vorranno a tutti i costi ritrovare una vittoria che manca in casa giallorossa dal 3 ottobre. I granata dopo il digiuno vogliono continuare a vincere per ritrovare il prima possibile la vetta del campionato. Insomma le due squadre arrivano con umori differenti e differenti motivazioni, ma sono accomunate dalla voglia di vincere.