Il conto alla rovescia sta per terminare e per la Primavera del Torino è già tempo di riavvolgere il nastro e scendere di nuovo in campo. Sabato pomeriggio, con fischio d’inizio fissato alle ore 15:00 tra le mura amiche del centro sportivo Robaldo, i ragazzi guidati da mister Baldini si preparano ad affrontare l’Hellas Verona in quello che si preannuncia come uno dei test più delicati di questo scorcio di stagione.

Effetto Atalanta e profumo d'Azzurro: il Toro Primavera non vuole fermarsi

Si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima della sosta per le Nazionali, un dettaglio non da poco che aggiunge un ulteriore carico d’importanza alla sfida. Arrivare alla pausa con una vittoria permetterebbe infatti di lavorare nelle prossime due settimane con un morale molto più alto e più consapevolezza nei propri mezzi. Il morale, d'altronde, è già alto: i granata si presentano all'appuntamento forti dell'entusiasmante e pesante successo esterno ottenuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta. Una prestazione di carattere, maturata su un campo storicamente ostico, che ha dimostrato la maturità tattica e lo spirito di gruppo inculcati alla squadra da mister Baldini.

Pronti al decollo: il Toro di Baldini sfida il Verona prima della Nazionale

Ora però la parola d'ordine è continuità. Guai a calare la concentrazione o a pensare già ai viaggi con le rispettive Nazionali. Il Torino deve confermare il momento positivo, trasformando il Robaldo in un fortino inespugnabile per spegnere le ambizioni degli scaligeri, avversario ostico e sempre capace di vendere cara la pelle. Per conquistare i tre punti, il tecnico si affiderà alla qualità cristallina dei suoi giovani talenti (su tutti Andrea Luongo), chiamati a prendere per mano la squadra nei momenti chiave del match. Tra giocate ad alta qualità, un a ritrovata solidità difensiva e più cinismo sotto porta, la ricetta per battere il Verona passa inevitabilmente dai piedi dei pilastri della squadra.

La prova della maturità: il Torino ospita il Verona al Robaldo

L'ottimo lavoro svolto finora dal settore giovanile granata ha trovato un'ulteriore prestigiosa conferma nelle ultime convocazioni dell'Italia Under 19. Diversi elementi della rosa del Toro vestiranno infatti la maglia azzurra durante la sosta, un motivo d'orgoglio immenso per la società e uno stimolo a fare ancora meglio contro gli scaligeri. Regalare ai tifosi una vittoria prima di indossare l'azzurro e prendere parte agli impegni con le proprie selezioni sarebbe un finale perfetto per la squadra di Baldini. Sabato al Robaldo non si gioca solo per la classifica, ma per ribadire che questo Torino ha fame, talento e voglia di sognare in grande.