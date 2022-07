Torino Primavera-Asti 3-1, Scurto: “I ragazzi lavorano con grande serietà”

Il Torino Primavera trova, alla seconda uscita, la prima vittoria del precampionato . Lo fa battendo per 3-1 l'Asti, grazie alla doppietta di Vaiarelli nei primi minuti e al sigillo finale di Marchioro. Al termine del match, il tecnico granata Giuseppe Scurto ha commentato la prestazione dei suoi, facendo il punto sulla gara e sulla preparazione in vista dell'avvio della prossima stagione del campionato Primavera.

"Siamo all'inizio. Stiamo dando a tutti la possibilità di far vedere le loro qualità. L'idea è far migliorare e far crescere la condizione di tutto il gruppo. Per le scelte definitive è ancora presto"