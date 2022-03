Torino Primavera, Milan si esalta e la difesa è blindata: tre gare senza subire gol

L'ultimo match contro la Sampdoria ha messo in luce la retroguardia granata: dalla crescita di Reali e Pagani, alla conferma di N'Guessan passando per le parate di Milan

LA DIFESA - Il dato si inserisce in un contesto di crescita generale del reparto arretrato, tra nuovi acquisti del mercato gennaio e acquisti di quello estivo che hanno trovato maggior fiducia nell'ultimo periodo. Tra i primi c'è sicuramente N'Guessan , che Coppitelli aveva subito buttato nella mischia al suo arrivo a Torino e di cui poi non si è mai privato. Tra i secondi invece vanno menzionati Pagani e Reali , cresciuti in modo esponenziale. Pagani da due mesi a questa parte ha sempre fatto ottime prestazioni, riuscendo spesso a spaccare la partita. Reali invece ha continuato ad aggiungere tasselli dal suo arrivo in granata e ora è diventato fondamentale per la retroguardia, trovando anche un'ottima intesa con N'Guessan, con cui forma un bel duo. La difesa granata inoltre ha imparato ad attarsi a diverse situazioni. Contro la Sampdoria ad esempio Coppitelli ha scelto il 3-5-2 (soluzione per cui aveva già optato contro la Roma), ma spesso in stagione il tecnico ha fatto uso della linea a quattro.

MILAN - La notizia in più che arriva da Bogliasco è la conferma di Alberto Milan. Il portiere granata si è superato, facendo il bis dopo l'ottima prestazione con il Sassuolo. Contro la Sampdoria, si è esaltato sfoderando tre o quattro parate di livello, fondamentali per portare a casa il punto finale (QUI per leggere le pagelle). Milan è sicuramente uno degli elementi in crescita nella rosa di Coppitelli, ancor di più da quando ha iniziato a godere della doppia convocazione tra Primavera e Prima squadra. Da quando Milinkovic-Savic si è infortunato, infatti, Juric l'ha chiamato tra i grandi per una questione numerica, insieme a Berisha e Gemello. Le due panchine devono avergli dato una spinta in più a livello mentale. Dopo un periodo con qualche errorino, Milan si sta riscattando alla grande facendo vedere ottime cose. Il suo apporto è stato decisivo nelle ultime gare e averlo in ottima forma servirà a tutta la Primavera per il proseguo della stagione.