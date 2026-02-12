UFFICIALE, Torino Primavera: primo contratto per Acquah e rinnovo di Kugyela

Il primo contratto professionistico di Acquah

E' finalmente arrivato il primo contratto professionistico per Wisdom Acquah, centrocampista ghanese classe 2007, che ha firmato fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Il capitano della Primavera ha trascorso tanti anni nel settore giovanile granata, a partire dall'Under 15, passando per lo Scudetto vinto in Under 18 l'anno scorso fino ad arrivare alla Primavera stessa e soprattutto alla prima convocazione in prima squadra. Di seguito il comunicato del Torino: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che il calciatore Wisdom Acquah ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"