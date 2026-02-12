Novità in casa granata per quanto riguarda il settore giovanile, arrivano ufficialità sui contratti di due giovani prospetti, in particolare sono stati annunciati il primo contratto da professionista per Wisdom Acquah e il rinnovo di contratto di Zalan Kugyela.
UFFICIALE, Torino Primavera: primo contratto per Acquah e rinnovo di Kugyela
Il primo contratto professionistico di Acquah—
E' finalmente arrivato il primo contratto professionistico per Wisdom Acquah, centrocampista ghanese classe 2007, che ha firmato fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Il capitano della Primavera ha trascorso tanti anni nel settore giovanile granata, a partire dall'Under 15, passando per lo Scudetto vinto in Under 18 l'anno scorso fino ad arrivare alla Primavera stessa e soprattutto alla prima convocazione in prima squadra. Di seguito il comunicato del Torino: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare che il calciatore Wisdom Acquah ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"
Il rinnovo di Kugyela—
E' arrivato il rinnovo di contratto fin0 al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva per Zalan Kugyela, attaccante esterno ungherese classe 2007, arrivato al Toro nell'estate 2023 dal MTK Budapest. Per lui già 23 presenze e 1 gol con la maglia della Primavera. Di seguito il comunicato del Torino: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Zalan Kugyela fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"
