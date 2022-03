Under 17, la top 3 di Torino-Cremonese 1-1: Jarre decisivo, Rossi inventa

Pareggio dell'Under 17 granata contro i lombardi: la top 3 tra le fila del Torino

Pareggio dell'Under 17 granata contro la Cremonese (QUI per leggere la cronaca). I torelli di Marco Veronese passano in vantaggio con Jarre, ma vengono raggiunti in un finale molto combattuto, dove il risultato è più volte in discussione. Alla fine il match termina sull'1-1. Ecco i migliori tre tra le fila del Torino.