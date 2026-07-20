Un Torino ancora incompleto e con tanti aspetti da sistemare. Il Torino apre la propria seconda settimana in ritiro a Pinzolo con la consapevolezza di aver già metabolizzato alcuni dei movimenti richiesti dal nuovo tecnico Ignazio Abate ma anche con la certezza di avere alcune carenze, soprattutto a livello di organico. Ma cosa manca davvero a questo Toro? Noi l'abbiamo chiesto ad alcuni tifosi in ritiro a Pinzolo. Vediamo che risposte ci avete dato.

Cosa serve a questo Toro?

"Serve prima di tutto una società seria. Come giocatori, sicuramente la difesa è tutta da fare perché, se vogliamo passare una stagione tranquilli, dal portiere, ai centrali, agli esterni... È tutto da costruire".

"Le priorità secondo me, al di là del portiere e dei difensori, sono un esterno destro di spinta e un esterno mancino da accompagnare alla crescita di Cacciamani. E poi volevo sottolineare la presenza di Gazzi, un ottimo innesto per la società, per i ragazzi. Mi sembra una gran bella presenza all'interno dello spogliatoio. Speriamo che anche questo ci aiuti. La stagione è lunga, il mercato si chiuderà tra un po' e vediamo cosa riuscirà a fare il buon Petrachi. Io sono pro-Petrachi, e quindi speriamo che riesca a fare una squadra all'altezza".

"Noi tifosi vogliamo vedere qualcuno sulle corsie che non sia più quelli dell'anno scorso. Però non so chi arriverà. Hanno detto che comprano dei centrali. Ci fidiamo di Petrachi. Petrachi è uno bravo, ci fidiamo di lui".

Puntereste su qualche ragazzo aggregato dalla Primavera o che comunque è cresciuto nel settore giovanile granata?

"Assolutamente. Forse l'altra cosa che manca è sempre l'anima del Toro. E quindi qualche ragazzo che incarni l'anima del vivaio servirebbe. Quindi i vari Cacciamani, vediamo questo Luongo... Sicuramente qualcuno. A noi tifosi poi piace avere i ragazzi che crescono e li accompagniamo, li tifiamo più volentieri".

"Cacciamani l'ho visto per la prima volta qui in ritiro adesso. Sembra un buon giocatore. Lui sì. Poi vediamo chi arriva. Speriamo che arrivi qualcuno".