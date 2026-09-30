1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

I GRANATA SCELTI DA BALDINI

Dopo tutte le altre arriva anche l'Under 21. Passati questi giorni di ritiro, infatti, anche l'Italia Under 21 scenderà in campo in due sfide che varranno per la qualificazione all’Europeo Under 21 del 2027 in Albania e Serbia. Dopo l'esperienza da commissario tecnico della Nazionale maggiore Silvio Baldini torna sulla panchina degli azzurrini pronto ad affrontare 180 decisivi per le qualificazioni. Come annunciato in precedenza, l'ex tecnico del Pescara ha anche chiamato, tra 25 azzurri, tre giocatori granata. I nomi sono Diego Mascardi, Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini.

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Niccolò Fortini of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4