Ecco gli impegni che coinvolgono i tre giocatori granata convocati nell'Under 21
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I GRANATA SCELTI DA BALDINI
Dopo tutte le altre arriva anche l'Under 21. Passati questi giorni di ritiro, infatti, anche l'Italia Under 21 scenderà in campo in due sfide che varranno per la qualificazione all’Europeo Under 21 del 2027 in Albania e Serbia. Dopo l'esperienza da commissario tecnico della Nazionale maggiore Silvio Baldini torna sulla panchina degli azzurrini pronto ad affrontare 180 decisivi per le qualificazioni. Come annunciato in precedenza, l'ex tecnico del Pescara ha anche chiamato, tra 25 azzurri, tre giocatori granata. I nomi sono Diego Mascardi, Pietro Comuzzo e Niccolò Fortini.
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