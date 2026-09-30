Arrivato nell'estate 2024 a parametro zero dopo l'esperienza al Southampton, Ché Adams è oggi uno dei nodi più difficili da sciogliere per Abate. L'attaccante scozzese è già a due gol in stagione e l'unica vittoria in campionato porta il suo nome. Ormai è difficile immaginarsi questo Toro senza Adams, anche se in estate lo scozzese è stato messo ai margini e anzi sembrava uno dei nomi pronti a partire. Poi, in ritardo causa Mondiale, si è aggiunto al ritiro granata e ha subito sorpreso in positivo Abate. Vediamo oggi qual è la situazione di Adams tra l'infortunio, la concorrenza e il contratto.

Adams: una plusvalenza da non perdere

Il ritorno dall'infortunio, rientrerà da titolare?

Adams ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, nell'estate 2027. Ovviamente il Torino è al lavoro per rinnovare il giocatore ma la situazione potrebbe non essere così semplice. Le strade tra il Toro e il suo numero 19 sono state più volte vicino al separarsi, sia l'estate scorsa dopo la prima ottima stagione sia in questa dove Abate sembrava non puntarci eppure lo scozzese è rimasto. Lasciarlo andare via a parametro zero sarebbe una grande sconfitta per le casse granata che con lo scozzese potrebbero contare su una "facile" plusvalenza. Dal canto suo Adams sta valutando tutte le possibilità, il ritorno a casa di cui spesso si è parlato sembra stuzzicarlo particolarmente e quindi si sta prendendo del tempo per decidere.Tornando all'attualità si pone un'altra questione Adams. L'ex Southampton dovrebbe essere di ritorno, dall'infortunio che lo sta tenendo fuori, già alla prima dopo la sosta, contro l'Udinese. Con Simeone e Vlasic che non hanno convinto appieno e soprattutto con un cambio modulo che dovrebbe andare a favorire attacchi con due punte, che sia 3-5-2 o 4-4-2, ecco che Adams torna subito in alto nelle gerarchie. Lo scozzese è quindi alla ricerca di altre buone prestazioni per poter "rubare" definitivamente un posto tra i titolari e il suo avversario principale è l'infortunio che al momento lo tiene ai box.