Le statistiche sui passaggi in Serie A: chi ne effettua di più in media? Chi ha più possesso?
Il possesso palla non racconta tutto di una squadra, ma può essere un indicatore importante per capire quali siano le formazioni maggiormente coinvolte nella costruzione del gioco. E guardando alle statistiche delle prime giornate di Serie A, il Toro occupa una posizione interessante in diverse classifiche legate alla gestione del pallone. I granata sono infatti presenti nella parte alta sia per possesso sia per quantità di passaggi effettuati, con numeri che testimoniano una squadra che prova a costruire attraverso la circolazione e il coinvolgimento dei propri giocatori.
Il possesso palla: l'Inter domina, ma il Toro...
Partendo dal possesso palla, è l'Inter a comandare la classifica con il 63,2%, davanti proprio al Como (61,4%) e al Milan (60,6%). Seguono Roma (57,8%), Venezia (56,3%) e Juventus (55,9%). Il Torino si trova al settimo posto con il 53,7%, davanti a Bologna (52,8%) e Napoli (49,8%). Una graduatoria che vede dunque i granata davanti a diverse squadre importanti e che conferma una discreta propensione a tenere il pallone. In fondo alla classifica ci sono invece Cagliari (40,4%), Lecce (38,3%) e Frosinone (41,3%), a testimonianza di filosofie di gioco decisamente differenti.
Il quadro viene confermato anche guardando al numero complessivo di passaggi. L'Inter è ancora prima con 609,6, seguita dal Como con 592,8 e dal Milan con 571,4. La Roma è quarta a 547,2, mentre Juventus e Atalanta sono rispettivamente a 514,6 e 513,8. Il Torino occupa anche in questo caso la settima posizione con 488,8 passaggi, davanti a Venezia (485,2), Bologna (484,8) e Napoli (477,8). Interessante anche il dato sui passaggi in avanti: i granata sono a 652, settimi in Serie A, mentre per quelli all'indietro sono addirittura sesti con 592. In quest'ultima graduatoria davanti al Torino ci sono Milan (691), Inter (686), Como (650), Bologna (601) e Roma (595).
Il Toro passa solo all'indietro?Ed è proprio entrando nella direzione dei passaggi che il dato diventa particolarmente interessante per il Toro. I granata effettuano in media 652 passaggi in avanti, un dato che vale il tredicesimo posto in Serie A, ma sono anche sesti per passaggi all'indietro con 592, dietro soltanto a Milan (691), Inter (686), Como (650), Bologna (601) e Roma (595). È una fotografia che si presta inevitabilmente al tema delle critiche mosse al gioco di Ignazio Abate: il Torino palleggia, tiene il pallone e costruisce, ma una parte consistente di questa circolazione passa anche dalla gestione all'indietro. Il tredicesimo posto per passaggi in avanti non scagiona i granata dall'accusa di possesso sterile. A questo si aggiunge un'altra domanda: quanto spesso quei passaggi in avanti riescono poi a trasformarsi in vera progressione del gioco?
Qui entra in gioco un altro dato significativo: è quello relativo alla precisione dei passaggi. Anche in questo caso l'Inter è davanti a tutti con l'89,8%, seguita da Como (89,5%) e Milan (89%). Nella parte alta troviamo poi Atalanta (88,4%), Bologna (88,3%), Sassuolo (88%), Juventus (87,4%), Napoli (87,2%) e Roma (86,8%). Il Torino è 12° con l'85%, poco distante da Lazio (85,9%) e Cagliari (85,1%). Numeri che, letti insieme, restituiscono l'immagine di una squadra che prova a costruire e a gestire il possesso, pur senza avere la stessa precisione delle formazioni che guidano questa particolare graduatoria. Anche nei passaggi lunghi il Torino presenta un dato significativo: 19,8 completati a partita, a fronte di 29,6 errori.
I giocatori più precisiA livello individuale, il giocatore granata più presente nelle classifiche analizzate è Eray Comert, che con 72,8 passaggi si trova al quinto posto assoluto, alle spalle di Lewis Ferguson (86,2), Alessandro Bastoni (78), Manuel Locatelli (77,3) e Strahinja Pavlovic (75). Il difensore del Torino è inoltre al 90,7% di precisione, dato che lo inserisce tra i giocatori sopra quota 90%. Nella graduatoria della precisione spicca invece Pietro Comuzzo, al 92,2%, mentre davanti a tutti c'è Artem Dovbyk con il 100%, seppur su un campione ridotto. Tra i nomi più significativi della classifica anche Lewis Ferguson (93%) e Koni De Winter (95,2%). Per il Toro, dunque, i numeri confermano una presenza importante nella costruzione del gioco, con Comert e Comuzzo a rappresentare i granata nelle graduatorie individuali.
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