Arrivano provvedimenti per il tifo organizzato granata. Per la stagione corrente in Curva Maratona sono tornati i Torino Hooligans dopo 15 anni trascorsi in Primavera. Questo, però, ha generato un clima non semplice all'interno del settore più caldo dello stadio del Toro. Che tra Torino Hooligans e Ultras Granata 1969 non corresse buon sangue già in passato era cosa risaputa. Già precedentemente al ritorno in Maratona dei TH infatti si erano verificati dei faccia a faccia. Nello specifico dalla scorsa primavera fino all'estate si sono registrati più di un caso di scontro frontale tra i due gruppi ed è su questi che la questura di Torino sta indagando. È arrivata la notizia, infatti, che il tribunale di Torino ha emesso una decina di Daspo per membri dei TH e già nei giorni scorsi era stato disposto l'aggravamento della sorveglianza speciale nei confronti di alcuni esponenti di spicco della curva, su proposta del questore Massimo Gambino.