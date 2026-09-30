Il post Bollini è iniziato benissimo. Al posto dell'ex tecnico dell'Under 19, scelto da Mancini per fargli da vice, è stato "promosso" Massimiliano Favo dall'Under 18 e i primi risultati parlano di una scelta azzeccata. Gli azzurrini si stanno esibendo in un torneo amichevole in Croazia e hanno ottenuto subito due risultati positivi. Dopo l'esordio stupefacente contro la Francia, in cui l'Italia ha vinto in inferiorità numerica gli azzurri si sono ripetuti contro la Turchia. Adesso si aspetta l'ultima sfida contro i padroni di casa della Croazia.

Tre granata al centro del progetto

I tre granata che sono stati convocati sonoe tutti e tre godono di grande considerazione del mister, avendocelo anche avuto negli anni precedenti. Per la prima sfida contro i transalpini tutti e tre i torelli sono partiti dal primo minuto, Cereser ha vinto il ballottaggio tra i pali, e anche il centrocampo era tinto di granata. Nella seconda sfida, di lunedì 28, Favo ha cambiato tanto sia per questioni di stanchezza sia per sperimentare cose nuove. Così l'unico torello a trovare continuità da titolare è stato Ballanti che ha giocato per 70 minuti. Anche a Luongo è stata rinnovata la fiducia, infatti, anche se non è partito dal primo, il numero 10 della Primavera granata ha giocato tutta la ripresa. Ci aspetta, ormai, solo vedere se anche nell'ultima sfida Favo sceglierà i gioielli del Toro che nel frattempo stanno acquisendo tanta esperienza internazionale.