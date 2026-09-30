Dopo due gare di Nations League, la Lituania torna in campo per un’amichevole contro l’Andorra. Il test di oggi, mercoledì 30 settembre, arriva quando mancano pochi giorni alla sfida di Baku contro l’Azerbaigian e può diventare l’occasione giusta per far tirare il fiato a chi ha speso di più.

Gineitis verso la panchina?

Tra questi c’è Gvidas Gineitis, che nelle prime due partite del girone ha giocato tutti i 180 minuti. Il centrocampista del Torino è stato coinvolto in entrambe le gare, contribuendo alla costruzione del gioco ma anche al lavoro in fase di recupero. Contro il Liechtenstein la Lituania ha vinto 2-0, mentre con l’Azerbaigian è arrivato un 1-1 che ha lasciato qualche rimpianto. Jankauskas potrebbe quindi scegliere di non rischiarlo dall’inizio contro l’Andorra: Gineitis può partire dalla panchina oppure lasciare spazio a un compagno per tutta la gara, proprio in vista dell’impegno ufficiale del 4 ottobre, che sarà il ritorno contro l’Azerbaigian. La sfida di oggi non mette punti in palio, ma può servire a dosare le energie e arrivare alla trasferta di Baku con gli uomini più freschi. Per Gineitis sarebbe così una pausa più che un passo indietro. Fin qui il suo minutaggio racconta quanto sia centrale nelle idee della Lituania: oggi, però, la priorità potrebbe essere semplicemente quella di conservarlo al meglio per la partita che conta davvero.