Una sconfitta ci ha fatto tornare indietro di qualche mese, a quella disperazione dopo la terza assenza consecutiva da un Mondiale. Una vittoria sonora non ci ha fatti tornare a quell'inconsapevole, per un secondo, Donnarumma di cinque anni fa. Ma ci ha quantomeno ricordato che si può vedere un certo tipo di gioco anche in Nazionale. E la cosa, soprattutto, che fa ben sperare, è che sembra che Mancini voglia seguire, almeno un pochino, qualcuno degli insegnamenti lasciati in quel piccolissimo frangente da Baldini. E allora ecco l'esordio di Kayode, quello di Romano e lo spazio lasciato a Doumbia. Senza, però, rinunciare a degli intoccabili. Un dualismo che si vede molto presente soprattutto nel centrocampo dell'Italia.

Italia, che centrocampo per Mancini?

Le gerarchie nel centrocampo azzurro

Perché Mancini non dà spazio a Mandragora?

Nel 4-3-3 strutturato da Roberto Mancini, sembra che ci sia posto per tutti a centrocampo. Non nel senso che tutti debbano giocare - altrimenti non saremmo qui a domandarci perché Mandragora non scende in campo - ma nel senso che, contenimento e supporto parziale alla fase offensiva.tra loro:, fare da interdizione, creare sostanza ed essere motore di opportunità per l'intero gioco azzurro;, in molte occasioni una mezz'ala di inserimento.La parte divertente è che. Non a caso, è tra gli intoccabili., rimasto a Coverciano, però, nella trasferta turca a recuperare un affaticamento. E allora ecco che, nel ruolo di elemento di smistamento, si sono aperte le possibilità contro la Turchia:, che ne ha preso il posto. Con Tonali scalato a regista, a differenza della gara contro il Belgio in cui, ha avuto, che con i suoi nove gol in maglia azzurra è la perfetta rappresentazione della mezz'ala di inserimento, in grado di essere sempre nel posto giusto al momento giusto in fase di rifinitura.Il centrocampista granata è un giocatore particolare da inserire: troppo offensivo per essere un regista, troppo difensivo per essere un incursore.. "Perfetto", direte voi. Se non fosse che quel ruolo è occupato da Sandro Tonali.. Ecco spiegato perché Roberto Mancini non può concedere molto spazio a Mandragora. Con quattro partite nell'arco di dieci giorni, però, tutti avranno bisogno di rifiatare. E soprattutto, Mancini ha già dimostrato in due partite di non avere paura di spostare i giocatori e di renderli responsabili di compiti anche diversi da quelli ai quali sono più avvezzi.. In fondo, attende solo dal 1° luglio 2018...