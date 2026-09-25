Inizia con un successo il nuovo ciclo dell'Under 19 di Massimiliano Favo. Gli azzurrini hanno esordito vincendo 2-1 contro la Francia alla prima partita del torneo amichevole in Croazia che li terrà occupati per tutta la sosta. Subito protagonisti i tre granata convocati, infatti, sia Cereser che Ballanti che Luongo hanno iniziato dal primo minuto contro i transalpini. L'Italia dopo esser passata in vantaggio al 23' con gol di Lontani è rimasta in 10 uomini al 60'. Gli azzurrini, però, hanno saputo dimostrare il loro carattere anche in inferiorità numerica. Al 65' un rigore cu cui non ne può niente Cereser fa pareggiare i francesi, ma all'88' sugli sviluppi di un calcio di punizione Leonardo Bovio porta di nuovo in vantaggio l'Italia. Vittoria preziosissima per degli azzurri stoici e grande inizio del nuovo percorso per i tre torelli.