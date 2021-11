Serie B: Celesia recupera, Millico verso la titolarità. Buon rientro per Adopo

Torna l'appuntamento del lunedì con Italia Granata per il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Da segnalare il rientro di Michel Adopo, la Serie B scenderà invece in campo questa sera.

MILLICO (Cosenza): Trasferta a Lecce per il Cosenza. Dopo il gol dello scorso turno, Vincenzo Millico è in vantaggio su Caso per una maglia da titolare in attacco.