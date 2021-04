Serie B: si rivede Millico, Edera e Segre ok. E per Gemello c’è la Juve U23

È venerdì e, con il fine settimana alle porte, torna l'appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna gli impegni dei giocatori del Toro in prestito.

DJIDJI (Crotone) : Il Crotone, con ormai più di un piede in Serie B, domani aprirà la trentunesima giornata ospitando l'Udinese. Per Djidji, autore di un gran gol la scorsa settimana , si prospetta la conferma dal primo minuto.

IAGO FALQUE (Benevento): Non sta vivendo settimane facili il Benevento, che rischia di ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere. La gara di domenica non sarà delle più agevoli per la squadra di Filippo Inzaghi, che farà visita alla Lazio del fratello Simone. Per quanto riguarda Iago Falque, dopo il rientro di lunedì, si prospetta una partenza dalla panchina.