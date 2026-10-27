Il prossimo 8 novembre sarà la data in cui saranno passati 50 anni dalla morte di Giorgio Ferrini, storico capitano del Toro e simbolo in grado di raccogliere quasi 600 presenze con la maglia granata tra competizioni italiane ed europee. Scomparso nel 1976, ad appena 37 anni quando aveva da poco iniziato a ricoprire l'incarico di vice-allenatore del Torino, il suo resta un nome indimenticabile per tutti i tifosi e uno dei più evocativi del calcio italiano. La famiglia Ferrini ha voluto ricordare Giorgio con un incontro e una Santa Messa organizzati - con il supporto del Torino FC e della Fondazione Filadelfia - proprio in data domenica 8 novembre 2026: inizieranno alle ore 11 e si terranno presso lo stadio Filadelfia. Sarà possibile partecipare anche ai tifosi che dalle 10:30 potranno entrare nello stadio presso l'ingresso di via Filadelfia al fine onorare la memoria dell'indimenticabile capitano del Toro.