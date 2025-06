17 giugno 1981: la Roma vince ai rigori la finale di Coppa Italia contro il Torino

Il 17 giugno 1981 non rappresenta una data come le altre per il popolo granata. In quella data si disputò la finale di ritorno di Coppa Italia, il Torino di Cazzaniga ospitava la Roma di Liedholm dopo l’1-1 dell’andata (13 giugno) all'Olimpico di Roma: il sigillo di Ancelotti e l’autogol di Santarini avevano aumentato ulteriormente la tensione per la doppia sfida rimandando il verdetto definitivo al match di ritorno. Ancora una volta, anche al Comunale di Torino, le due formazioni non vanno oltre l’1-1: i padroni di casa passano in vantaggio al 37’ con la rete di Cuttone, ma al 62’ Di Bartolomei pareggia i conti dagli undici metri.