Nato a Lucca il 5 ottobre 1965, Silvano Benedetti cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino. È uno di quei giocatori che si possono definire senza problemi "figli del Fila". Con la prima squadra granata esordisce nel 1983/1984: esattamente il 20 novembre 1983 nella sfida che vede i granata affrontare la Lazio di Chinaglia. La sfida terminò 4-0 per i granata: la partita al "Comunale" di Torino fu una vera mattanza. I giornali dell'epoca titolavano "Il Torino massacra una povera Lazio": i granata di Bersellini dominarono dal primo all'ultimo minuto i capitolini, per quella che tuttora è la vittoria più larga ottenuta a Torino contro la Lazio. Il risultato fu sbloccato da Walter Schachner, su assist di Dossena, scattato sul filo del fuorigioco; il raddoppio fu segnato dallo stesso Dossena, di testa su sponda intelligentissima di Selvaggi; e poi ci fu la doppietta di Hernandes, in rete prima su calcio di rigore e poi con un bellissimo sinistro dal limite. Al 77' Bersellini concedeva l'esordio in Serie A a un giovane, biondissimo difensore cresciuto nel vivaio: Silvano Benedetti. Bendetti poi si farà le ossa tra Parma, Palermo e Ascoli, sempre in prestito. Nella stagione 1987/1988 torna nella prima squadra granata, questa volta in pianta stabile: in cinque stagioni (fino al 1992) il difensore granata colleziona 160 presenze con 7 gol. Nell'estate del 1992 si trasferisce a Roma, nella sponda giallorossa: lì rimane fino al 1995, salvo poi passare da Alessandria, in C1, per una breve esperienza e chiudere la carriera tra i dilettanti del Chieri nel 2000, a 35 anni. Nel 2001 entra nella dirigenza del settore giovanile granata, dove resta fino al 2023.