Ricordate Adem Ljajić, granata dalla stagione 2016/2017 fino all'annata 2018/2019? Il trequartista serbo (ex Fiorentina, Roma e Inter tra le altre) giocherà a basket nel Novi Pazar 1969, lo stesso club per cui gioca anche a calcio. Di fatto molte squadre all'estero hanno anche la selezione dedicata al basket, vedasi Real Madrid, Barcellona, Fenerbache, Galatasaray e Dinamo Zagabria. Non si tratta però di una novità assoluta, la stessa cosa è stata fatta anche da Etienne Capoue. Attenzione però, Ljajić non si ritira dal mondo del calcio. Continuerà a giocare per la selezione calcistica e prenderà parte ai match di basket quando gli impegni con il rettangolo verde di gioco glielo consentiranno. Di seguito il post del club.

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