Il Piemonte sparisce dalla cartina del Giro d’Italia 2027 e, dietro un’esclusione che fa rumore, spunta una possibile rivalità istituzionale. A raccontarla è Beppe Conti, noto giornalista Rai e una delle voci più autorevoli del ciclismo italiano, intervistato da Repubblica Torino. La corsa rosa non attraverserà la terra dei Campionissimi, quella di Girardengo e Coppi, e l’ultima volta che accadde fu nel 2008. Un’assenza pesante, che secondo Conti potrebbe avere radici ben lontane dal percorso sportivo.

La ricostruzione è quella di un rapporto incrinato tra Urbano Cairo e il governatore Alberto Cirio. "Narra la leggenda che Urbano Cairo non abbia perdonato a Cirio gli accordi per il Tour de France e per la Vuelta", spiega Conti, facendo riferimento alla partenza della Vuelta 2025 da Torino e alla presenza piemontese al Tour 2024. Una possibile ripicca, dunque, che rischia di lasciare il Piemonte senza una vetrina internazionale e tanti appassionati senza il Giro. Conti parla di una "brutta pagina", con il territorio e i tifosi a pagarne le conseguenze.

Il discorso, inevitabilmente, riporta anche al Toro. Perché il rapporto tra Cairo e le istituzioni piemontesi non riguarda soltanto il ciclismo, ma anche il futuro dello stadio Olimpico Grande Torino. Sul tavolo c’è il dialogo con il sindaco Stefano Lo Russo e la partita della gestione dell’impianto, con il Comune in attesa di una proposta concreta da parte del club. Due dossier differenti, ma un unico protagonista: il presidente granata, chiamato a confrontarsi con le istituzioni su questioni che pesano sul futuro dello sport torinese. Dal Giro allo stadio, il Piemonte rischia così di ritrovarsi stretto tra rapporti tesi e occasioni che sfumano. Se l’assenza dalla corsa rosa fosse davvero legata a una rivalità personale, sarebbe difficile non considerarla una sconfitta per tutto il territorio. Le grandi manifestazioni non dovrebbero diventare terreno di ripicche: a perdere, in questo caso, non sono Cairo o Cirio, ma il Piemonte e i suoi tifosi.