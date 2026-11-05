Il Torino è reduce dalla sconfitta per 2-0 dello Stirpe. A Frosinone l'attacco granata non ha brillato rimanendo a secco per la seconda volta in campionato. Il Toro aveva segnato sempre almeno un gol dal match perso in casa contro la Roma, ma in terra ciociara Ché Adams e Giovanni Simeone non sono riusciti a trovare lo spunto vincente. Un solo tiro respinto dello scozzese è il bottino per quanto riguarda le conclusioni. I passaggi completati dal duo sono stati 36, 12 positivi a testa, con il numero 19 che ne ha sbagliati 5, contro i 7 dell'argentino. Il Cholito ha perso inoltre 15 palloni, con Adams che ha perso il possesso 6 volte, con poche palle recuperate: 2 per il figlio d'arte e 3 per il classe '96. Deludono anche altri due dati: Simeone ha effettuato 2 dribbling di cui uno vinto e uno non riuscito e ha creato una sola occasione, mentre lo scozzese è rimasto a quota 0 sia alla voce dribbling, sia a quella della creazione di occasioni.

FROSINONE, ITALY - NOVEMBER 1: Che Adams of Torino FC in action during the Serie A match between Frosinone Calcio and Torino FC at Stadio Benito Stirpe on November 1, 2026 in Frosinone, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Frosinone come passaggio a vuoto, il Lecce per il riscatto: al Toro serve l'incisività di Adams e Simeone

Allo Stirpe il Torino ha pagato anche la giornata no dei suoi riferimenti offensivi, che hanno faticato a trovare l'intesa mostrata nei precedenti appuntamenti, divenendo facile preda dei difensori ciociari. Ma lo scozzese e l'argentino rimangono due pilastri per l'attacco di matrice granata, capaci di collezionare rispettivamente 4 gol e 3 reti e 1 assist fin qui in stagione, dialogando bene tra di loro. La prossima gara diventa ora di quelle da non sbagliare per ritrovare l'entusiasmo e le prestazioni risalenti a prima della partita persa contro il Como (dove comunque la prestazione c'è stata, soprattutto a livello offensivo). E tanto passa anche dalla coppia del Toro, che vuole tornare a dimostrare di saper determinare.