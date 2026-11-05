Torna in nazionale Alessio Cacciamani. L'esterno del Torino è stato convocato da Silvio Baldini dell'Under 21 per i prossimi impegni, ritrovando la maglia azzurra dopo la mancata chiamata nella scorsa sosta. Una convocazione importante per il classe 2007, che continua il proprio percorso di crescita e avrà l'occasione di mettersi nuovamente in mostra a livello internazionale. Oltre a Cacciamani, nella lista figurano anche altri due giocatori granata: il portiere Diego Mascardi e il difensore Pietro Comuzzo, portando a tre il numero dei convocati del Torino. I tre saranno impegnati nelle amichevoli contro Francia e Belgio, rispettivamente il 13 e il 16 novembre.

Nessun granata convocato, invece, in Nazionale maggiore: Roberto Mancini ha diramato la lista dei 31 convocati per i prossimi impegni di Nations League, ma tra i nomi scelti non figura nessun giocatore del Torino. Assente Rolando Mandragora, che non prenderà parte agli appuntamenti azzurri. Il centrocampista granata, alle prese con un infortunio, resterà quindi a disposizione del club per proseguire il percorso di recupero.

I convocati di Baldini

Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).

I convocati di Mancini

Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).