Quali tecnici italiani hanno allenato di più in Premier League? (VIDEO)

Rafik Belghali torna a vestire la maglia della nazionale algerina. L'esterno del Torino è stato convocato dal ct per i prossimi impegni internazionali, dopo essere rimasto fuori dalla lista nella precedente sosta. Le buone prestazioni con la maglia granata hanno convinto il commissario tecnico a concedergli una nuova opportunità, premiando il rendimento mostrato nelle ultime settimane. Belghali scenderà in campo il 14 novembre contro il Togo, nella prima delle due sfide in programma per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Le due nazionali si riaffronteranno poi il 17 novembre, con l'esterno granata che avrà l'occasione di confermare quanto di buono mostrato sotto la guida di Abate.