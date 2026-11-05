La sconfitta per 2-0 contro il Frosinone è ormai alle spalle e ora il Torino è concentrato sulla prossima sfida contro il Lecce, che si terrà sabato 7 novembre alle ore 15:00 all'Olimpico Grande Torino. Dall'ultima sfida in terra ciociara è uscito acciaccato Rafik Belghali, che si è aggiunto alla lista composta da Alessio Cacciamani, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez e Rolando Mandragora. Lo staff medico granata monitora le condizioni degli indisponibili, nella speranza di ritrovare qualche pedina in vista del match casalingo con i salentini. Arriva una notizia dolceamara su Mandragora: il centrocampista italiano sta bene ed è in ripresa, ma dovrebbe prevalere la linea della prudenza, con un rientro nella formazione granata dopo la sosta. Tuttavia il classe '97 conserva comunque qualche chance di strappare la convocazione, con il responso che arriverà nella giornata di sabato.

Capitolo esterni: il Toro vuole riprendere a volare, due ritorni in vista

La squadra di Ignazio Abate punta a ripartire in campionato e a ritrovare una vittoria che manca da due giornate. Obiettivo riprendere la marcia e a macinare punti in Serie A, sfruttando anche l'ondata positiva di due possibili rientri. Dopo lo spavento dello Stirpe, filtra infatti ottimismo in merito alle condizioni di Belghali, che mette nel mirino il rientro tra i convocati del tecnico granata e il mantenimento del suo posto sull'out di destra. C'è speranza anche per Cacciamani, che dopo aver saltato la trasferta ciociara punta a rimettersi a disposizione dell'allenatore del Toro. Niente ritorno anticipato invece per Fortini e Rodriguez: i due granata ci saranno dopo la sosta, con l'elvetico però chenelle prossime due settimane.