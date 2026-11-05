La sosta di novembre si avvicina e giungono le convocazioni delle nazionali per alcuni giocatori del Torino. Saul Coco è stato inserito nella lista dal ct Vincenzo Alberto Annese per i prossimi due impegni della Guinea Equatoriale contro lo Zimbabwe. Il numero 23 granata è un irrinunciabile per Ignazio Abate che lo ha sempre schierato titolare in stagione ed è una colonna della retroguardia della propria nazionale e vuole dare il suo contributo nelle prossime importanti gare della sua nazionale nelle qualificazioni della prossima Coppa d'Africa.

Conferma per gli svizzeri, nonostante le poche apparizioni: convocati Comert e Rodriguez

Anche Eray Comert e Ricardo Rodriguez sono stati chiamati dal ct Murat Yakin per prendere parte alle ultime due sfide di Nations League contro Slovenia e Scozia. Il primo è scomparso dai radar granata dopo l'ultima sosta nazionali, mentre il secondo è reduce da un infortunio che lo tenuto da parte nelle ultime partite di campionato. I due difensori cercano così di ritrovare rispettivamente fiducia e condizione nelle prossime due settimane lontano da Torino.