Una striscia positiva, poi il doppio stop contro Como e Frosinone. Il Torino ha rallentato dopo aver trovato continuità di risultati e ora è chiamato a reagire. Le ultime due sconfitte hanno evidenziato soprattutto i problemi nella costruzione del gioco: allo Stirpe, in particolare, la squadra di Abate non si è mai resa pericolosa, faticando a trovare spazi contro un Frosinone compatto e rapido nelle ripartenze.

Contro il Lecce servirà maggiore fluidità, con una gestione del possesso più efficace e un accompagnamento migliore dell'azione offensiva. Il tecnico cerca risposte dal suo centrocampo, e tra i candidati a una maglia da titolare torna a esserci Kian Fitz-Jim. L'olandese è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nell'ultima uscita, ma nelle gare precedenti aveva già mostrato di essersi inserito bene nel gruppo e di poter fare la differenza.

Dal gol contro il Monza all'assist con il Como: Fitz-Jim vuole riprendersi il posto

Qualità e capacità di puntare l'uomo: le armi di Fitz-Jim

Il rientro dall'infortunio ha restituito subito al Torino una risorsa di pregio in mezzo al campo. Abate lo ha schierato dal primo minuto già contro il Monza e il centrocampista ha risposto con una prestazione impreziosita dal gol nella vittoria per 3-2. Anche contro il Como è partito titolare, servendo un assist nonostante la sconfitta per 3-1. Due gare consecutive con un contributo diretto in zona offensiva, prima della panchina allo Stirpe. La decisione di lasciarlo fuori contro il Frosinone è sicuramente, considerando i due impegni ravvicinati affrontati subito dopo il recupero dall'infortunio. Per l'undicesima giornata, però, l'olandese si candida nuovamente a una maglia dal primo minuto.Fitz-Jim può contribuire alla, ma anche dare maggiore. Completa in media 34 passaggi a partita con l'88% di precisione e porta a buon fine il 69% dei dribbling tentati: i numeri evidenziano la sua capacità di partecipare al palleggio senza rinunciare a cercare la giocata individuale per superare la pressione avversaria e guadagnare campo. Abate avrebbe così a disposizione un centrocampista in grado die aggiungerealla manovra.

Le alternative, comunque, lì in mezzo non mancano. Vlasic sembra ormai quasi intoccabile, mentre Ilkhan e Bragança restano i primi sostituti di Mandragora, al lavoro per recuperare. Casadei e Gineitis si giocano l'altro posti disponibili insieme allo stesso Fitz-Jim. Abate dovrà valutare le condizioni dei singoli, ma anche le caratteristiche da privilegiare per dare maggiore equilibrio e dinamismo alla mediana. In questo senso, l'olandese rappresenta una soluzione interessante: può aiutare nella gestione del pallone, accompagnare le ripartenze e aggiungere qualità negli ultimi metri. Dopo aver lasciato il segno contro Monza e Como, adesso cerca continuità anche nell'impiego. Il Torino ha bisogno di ritrovare ritmo e fluidità nella manovra e Fitz-Jim può essere una delle chiavi per riuscirci.