L’estate del 2013 cambiò la storia di Ciro Immobile. Dopo la comproprietà tra Genoa e Juventus, il centravanti approdò al Torino dando il via a uno dei capitoli più importanti della sua carriera e conquistando in pochi mesi il cuore dei tifosi.

Con Alessio Cerci al suo fianco, Immobile fu il trascinatore della squadra di Gian Piero Ventura. Chiuse il campionato con 22 gol conquistando l titolo di capocannoniere: tra le immagini più vive di quella stagione c’è il gol dell'ex contro Genoa sotto la Maratona con rimonta completata allo scadere. Quell'anno, in classifica il Parma arrivò sesto davanti al Toro, ma la mancata iscrizione degli emiliani all’Europa League consegnò ai granata il pass per la competizione.

Al termine della stagione arrivò il trasferimento al Borussia Dortmund, con cui vinse una Supercoppa di Germania, poi intraprese l'avventura con il Siviglia e, nel 2016, tornò a indossare la maglia in granata. Qui, Immobile ritrovò Ventura e giocò in coppia con Andrea Belotti, ma la seconda esperienza durò pochi mesi e nell’estate successiva arrivò il trasferimento alla Lazio. Da lì cominciò la fase più vincente della sua carriera, tra gol, record e una Coppa Italia. Con l’Italia, invece, il momento più alto fu la conquista dell’Europeo nel 2021.

Ora è arrivato il momento dell’addio. Immobile si ritira dal calcio giocato e il Paris FC, suo ultimo club, lo ha salutato sui propri social con un video in cui è lo stesso giocatore a raccontare la decisione: "Ora è tempo di stare di più con la mia famiglia perché loro sono venuti con me ovunque: ho avuto bisogno di loro per diciassette anni, ora sono io che servo a loro. La mia decisione è presa, smetto di giocare e auguro il meglio a tutti". Il Paris lo saluta con il messaggio “Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda”. Il suo bilancio racconta 48 presenze, 28 gol e 7 assist con il Torino, mentre con la Nazionale sono 57 presenze, 17 reti e 8 assist.