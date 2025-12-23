Claudio Sala vicepresidente della Fondazione: “Filadelfia: simbolo per l’Italia”

La Fondazione Filadelfia, finalmente, dopo due anni di attesa, ha un nuovo CdA. Tra i vari membri, tra chi rappresenta la città, chi il Torino e chi i tifosi (tra questi ultimi, un'altra leggenda granata: Angelo Cereser), c'è anche chi rappresenta la regione. In questo nuovo CdA, però, chi rappresenta la regione è anche una leggenda granata: si tratta del Poeta del gol Claudio Sala. La bandiera granata si dichiara "molto contento della nomina" e promette: "Farò del mio meglio per dare un campo di allenamento di proprietà a questa società". Tra i ringraziamenti, come raccolto da Ansa, Sala ha speso anche belle parole proprio sul Filadelfia: "Il Filadelfia è un simbolo non solo per la comunità del Toro, ma per tutta l’Italia e per chi ama lo sport. Far parte della fondazione Filadelfia è un motivo di orgoglio per la storia che rappresenta e per i progetti di sviluppo futuri. Grazie alla Regione Piemonte per la fiducia e subito al lavoro insieme al presidente Asvisio per realizzare gli obiettivi che la Fondazione merita”.