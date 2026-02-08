Don Riccardo Robella sta meglio, il suo saluto: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi”

Sono passati oltre tre mesi da quella notte del 6 novembre 2025, quando l'auto di don Riccardo Robella, di ritorno da un incontro con il Toro Club di Mondovì, è stata coinvolta in un grave incidente sull'A6 . Da quel momento la vita del parroco di fede granata è cambiata: prima i soccorsi, con l'elicottero e poi l'intervento chirurgico al CTO di Torino. Le sue condizioni erano gravi, ma sono migliorati gradualmente, dal ricovero in rianimazione si è passati, venti giorni dopo l'incidente, alla prognosi di 180 giorni . Questi sei mesi non sono ancora trascorsi, ma già il popolo granata può sorridere per le condizioni di don Riccardo Robella, che ci ha tenuto a mostrarsi in video per mostrare le sue condizioni.

I saluti di don Riccardo Robella: "Mi avete fatto commuovere"

Il parrocchiano di Nichelino, nonché prete che celebra le omelie legate al Torino e al 4 maggio, è apparso in video nella giornata di ieri, sabato 7 febbraio, per salutare i suoi cari. Il messaggio dal CTO è commovente: "Cari nichelinesi, finalmente dopo due mesi e mezzo/tre riesco anche a fare quello che avrei voluto fare tanto tempo fa: mandarvi un saluto. La botta è stata interessante, ora grazie al cielo sono in fase di ripresa. Lentamente ma costantemente sto migliorando. Volevo ringraziarvi tutti, mi avete fatto commuovere. Ho saputo che avete mosso mari e monti in preghiera. Questo è servito, mi ha aiutato veramente tanto. per questo voglio ringraziarvi. Portate il mio ringraziamento anche a don Davide e don Alberto, che hanno assecondato questo vostro desiderio. Veramente è stato un dono ed è stato il segnale di un amore grande. Quello che abbiamo costruito in 16 anni non è andato perso. Vi saluto, non vedo l'ora di riabbracciarvi e di uscire da qui. Non so quanto tempo ci vorrà, io lavorerò per quello e poi troveremo il modo di abbracciarci insieme. Un bacio grande così a tutti, e anche di più".