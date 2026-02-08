Sono passati oltre tre mesi da quella notte del 6 novembre 2025, quando l'auto di don Riccardo Robella, di ritorno da un incontro con il Toro Club di Mondovì, è stata coinvolta in un grave incidente sull'A6. Da quel momento la vita del parroco di fede granata è cambiata: prima i soccorsi, con l'elicottero e poi l'intervento chirurgico al CTO di Torino. Le sue condizioni erano gravi, ma sono migliorati gradualmente, dal ricovero in rianimazione si è passati, venti giorni dopo l'incidente, alla prognosi di 180 giorni. Questi sei mesi non sono ancora trascorsi, ma già il popolo granata può sorridere per le condizioni di don Riccardo Robella, che ci ha tenuto a mostrarsi in video per mostrare le sue condizioni.
Mondo Granata
Don Riccardo Robella sta meglio, il suo saluto: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi”
I saluti di don Riccardo Robella: "Mi avete fatto commuovere"—
Il parrocchiano di Nichelino, nonché prete che celebra le omelie legate al Torino e al 4 maggio, è apparso in video nella giornata di ieri, sabato 7 febbraio, per salutare i suoi cari. Il messaggio dal CTO è commovente: "Cari nichelinesi, finalmente dopo due mesi e mezzo/tre riesco anche a fare quello che avrei voluto fare tanto tempo fa: mandarvi un saluto. La botta è stata interessante, ora grazie al cielo sono in fase di ripresa. Lentamente ma costantemente sto migliorando. Volevo ringraziarvi tutti, mi avete fatto commuovere. Ho saputo che avete mosso mari e monti in preghiera. Questo è servito, mi ha aiutato veramente tanto. per questo voglio ringraziarvi. Portate il mio ringraziamento anche a don Davide e don Alberto, che hanno assecondato questo vostro desiderio. Veramente è stato un dono ed è stato il segnale di un amore grande. Quello che abbiamo costruito in 16 anni non è andato perso. Vi saluto, non vedo l'ora di riabbracciarvi e di uscire da qui. Non so quanto tempo ci vorrà, io lavorerò per quello e poi troveremo il modo di abbracciarci insieme. Un bacio grande così a tutti, e anche di più".
