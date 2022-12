Mihajlovic, in uno striscione il saluto dei tifosi del Torino

Nelle scorse ore è stata allestita in Campidoglio la camera ardente per Sinisa Mihajlovic. Sono centinaia le persone che si sono recate in questo luogo per dare un ultimo saluto all'allenatore ex Torino e Bologna tra le altre. I funerali si terranno nella mattinata di domani e si prevede l'arrivo di moltissime persone per la funzione. Presenti ovviamente anche i famigliari e alcune figure istituzionali come il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel mentre a Torino è stato appeso uno striscione fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino, esposto da dei tifosi granata che non hanno dimenticato il periodo in cui Mihajlovic ha allenato la squadra e non è stata presa a cuor leggero da nessuno questa triste notizia. Lo striscione esposto allo stadio recita le seguenti parole: "Un guerriero non muore mai. Ciao Sinisa", una definizione, quella di guerriero, che è stata riportata molte volte nelle ultime ore per ricordare il tecnico serbo. Il ricordo di Sinisa rimane quindi vivo anche oggi, legato dal Campidoglio fino a Torino.