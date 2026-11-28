Quattro domande, due pareri e un dibattito sulle ultime in casa granata. Torna "Parola ai Club", il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Due diversi membri di due Toro Club sparsi in giro per l'Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo intervistato Luciano Bucci (vicepresidente Toro Club Almese) e Ugo Sandiano (Toro Club Taxi and Friends). Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande.

Ora che la questione stadio sta prendendo concretezza, la vedete con fiducia?

Bucci: "Mi sembra una cosa buona a dir la verità. Dopo tanto tempo che abbiamo aspettato, penso che l'accordo tra Comune e società sia un aspetto positivo".

Sandiano: "Siamo sempre lì, dipende tutto dal presidente. In questo momento è l'unico progetto fattibile. Poi, il Comune dovrebbe fare un bando per eventuali altri acquirenti. Ma penso che il Torino sia favorito. Poi dopo le verifiche tecniche la questione sarà finanziaria. Lì Cairo verrà allo scoperto. Diciamo che potrebbe essere utile per una possibile vendita. Speriamo che se mai dovesse vendere lo faccia con anche questo progetto stadio. Tutto dipende da quanto chiede Cairo. Mi sembra strano che nessuno voglia prendere il Torino. Vengono squadre medio-piccole... Speriamo".

A sorpresa arriva una Lazio capolista, come può fermarla il Toro?

Bucci: "Noi abbiamo visto un Torino che ha fatto delle cose belle, ma anche sbavature. Noi abbiamo visto differenze quando manca un giocatore e questo è Mandragora. Quando è mancato lui ci sono state diverse pecche. Al Toro manca sempre quella persona giusta, che quest'anno doveva essere Vlasic e non lo è. Dopo il Mondiale, effettivamente non abbiamo visto più il Vlasic dell'anno scorso. Ha lasciato a desiderare. Lo stesso Simeone non segna più come deve segnare. Forse c'è anche qualcosa che non va bene in chi deve servire lui e Adams. Di positivo c'è la difesa, che quest'anno regge meglio rispetto allo scorso anno. Mentre l'attacco lascia a desiderare. Per quanto riguarda la Lazio, io non ho mai dubitato di Gattuso. Mi è dispiaciuto anche che sia andato via dalla Nazionale. È un allenatore che sa prendere le persone e metterle al posto giusto. Mi ha stupito alla Lazio, perché sta facendo, non dico miracoli, ma cose molto belle. Per noi sarà dura anche perché le nostre possibilità sono quelle di difenderci bene, come abbiamo fatto in parte sabato scorso contro il Napoli. Bisogna dire che pur giocando bene, non ci fosse stato Perri avremmo preso 4/5 gol".

Sandiano: "Non saprei. Noi con le squadre forte abbiamo fatto solo un punto. La svolta è stata Como, purtroppo negativa. Vincere quella partita sarebbe stato importante. Contro la Lazio sarà dura. Speriamo giochino meglio. Io spero facciano la partita come contro il Como ma con un altro risultato".

Mancano anche le prestazioni oppure solo i risultati a questo Toro? Come possono migliorare?

Bucci: "I giocatori ci sono. Diventa problematico se si infortuna qualche giocatore, come sta succedendo ora. Abbiamo dei calciatori fissi, ma se manca qualcuno di questi cadiamo giù in basso. Abbiamo quegli 13/14 giocatori che potrebbero dare un'impronta, ma se cominciano a mancare come Mandragora o anche Ismajli che ha giocato bene con Napoli. Uscendo lui abbiamo preso gol, sarà un caso, ma è un dato di fatto che quando mancano determinati giocatori la situazione è sempre la stessa".

Sandiano: "In queste ultime partite abbiamo avuto difficoltà. Io noto che a volte non sono concentrati in difesa, il gioco è lento. Abbiamo difficoltà. E poi soprattutto facciamo pochi gol".

In fase offensiva il gol fatica ad arrivare, serve una punta a gennaio?

Bucci: "Io direi di sì. Abbiamo visto che Kulenovic ha giocato bene nel pre-campionato, segnando a raffica contro squadrette in amichevole. Ma quando entra adesso non è quello che ci aspettiamo di vedere. Ci sono squadre che contro di noi fanno entrare qualcuno per 10 minuti in campo e segnano gol. Zapata non è più quello di prima, gli anni passano anche se prova a dare tutto. Non è più quello che entra per un quarto d'ora e dà una scossa alla squadra. Non parlo di un giocatore a gennaio, anche perché bisogna trovarlo questo giocatore e non è facile. Non si trova subito il profilo giusto. Quelli buoni vanno in grandi squadre e a noi resta quello che c'è in giro".

Sandiano: "Io come tifoso considero Zapata sempre utile, se migliora, nei secondi tempi. Una punta con queste caratteristiche non l'abbiamo, perché Simeone e Adams sono brevilinei. Kulenovic è una punta da panchina. Pellegri non ha mai giocato... Certo che bisognerebbe magari vendere qualche panchinaro e comprarne una. Ma quelle medie costano troppo. O si va con un prestito giovane oppure si dà fiducia in panchina a Zapata e vedere come gioca Pellegri".

Articolo a cura di Andrea Novello e Davide Bonsignore