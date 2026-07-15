L'ex giocatore del Torino Luca Rossettini è tornato a parlare del suo passato in granata. Il tecnico ha rilasciato un'intervista al podcast Doppio Passo in cui ha parlato, tra le tante cose, del suo passato al Torino e del suo rapporto con l'allenatore che lo ha avuto al Toro, Sinisa Mihajlovic: "Un ricordo su Sinisa? Eh guarda è stato probabilmente l'anno in cui mi sono divertito di più perché è stato uno dei degli anni in Serie A in cui ho lottato per qualcosa di più che non fosse la salvezza. Quella squadra è una squadra forte, un Torino con un vero un vero cuore granata. Diciamo che Mihaijlovic incarnava veramente lo spirito che il Torino rappresenta e per me è stata una bella scoperta. Ecco io con lui mi sono trovato veramente bene. Era uno sincero, diretto. M'ha dato grande fiducia nonostante mi ha messo in discussione in certi momenti della stagione però ecco ho trovato tanta sincerità, tanta voglia di far bene e anche tanta capacità di comunicare quello che era lui ai suoi giocatori. Sono rimasto legato ai suoi collaboratori con cui ci sentiamo ancora, è stato un anno veramente bello".