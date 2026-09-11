L'ex allenatore del Torino spegne oggi, 11 settembre 2026, 63 candeline. Da parte di tutta la Redazione di Toro News, tanti auguri Marco!
Marco Baroni compie oggi, 11 settembre 2026, 63 anni. L'allenatore nato a Firenze non ha lasciato un buon ricordo all'ombra della Mole, venendo esonerato il 23 febbraio 2026, a seguito della sconfitta a Marassi per 3-0 contro il Genoa e venendo rimpiazzato in una situazione delicata in classifica. Dove ha ben impressionato invece il tecnico toscano è stato dapprima al Lecce (in due stagioni, tra il 2021 e il 2023, ha conquistato una promozione dalla Serie B con vittoria del campionato e una splendida salvezza in Serie A con sedicesimo posto finale) e poi al Verona, centrando una gran salvezza nella stagione 2023/24 con una rosa smantellata dal mercato.
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