Marco Baroni compie oggi, 11 settembre 2026, 63 anni. L'allenatore nato a Firenze non ha lasciato un buon ricordo all'ombra della Mole, venendo esonerato il 23 febbraio 2026, a seguito della sconfitta a Marassi per 3-0 contro il Genoa e venendo rimpiazzato in una situazione delicata in classifica. Dove ha ben impressionato invece il tecnico toscano è stato dapprima al Lecce (in due stagioni, tra il 2021 e il 2023, ha conquistato una promozione dalla Serie B con vittoria del campionato e una splendida salvezza in Serie A con sedicesimo posto finale) e poi al Verona, centrando una gran salvezza nella stagione 2023/24 con una rosa smantellata dal mercato.