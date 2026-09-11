L'ex giocatore granata spegne 56 candeline. Negli ultimi due campionati di Serie C due primi posti
Fabio Gallo compie oggi, 11 settembre 2026, 56 anni. L'ex centrocampista ha conseguito da giocatore la promozione in Serie A con la maglia granata al termine dell'annata 2005/06 sotto la guida di Gianni De Biasi, con il quale da tecnico ha anche condiviso l'esperienza alla guida della nazionale azera. L'ex Atalanta e Treviso, nella sua carriera da allenatore, ha vinto le ultime due Serie C con Virtus Entella e Vicenza. Tra le fila granata come calciatore ha totalizzato 39 presenze e 0 gol.
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