Il capitano dell'ultimo scudetto granata è indimenticabile per ogni tifoso granata. Da parte di tutta la Redazione di Toro News, tanti auguri Claudio!
Claudio Sala, nato l'8 settembre del 1947, compie oggi 79 anni. Nessuno che abbia vissuto quei magici anni '70 può dimenticare le sue gesta alle spalle dei Gemelli del Gol Pulici e Graziani. Il cosiddetto "Poeta del Gol" fu uno dei giocatori chiave, nonché il capitano, della conquista dello scudetto nel 1976, che lo ha reso per sempre indimenticabile agli occhi di ogni tifoso granata.
Da parte di tutta la Redazione di Toro News, tanti auguri Claudio!
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Qualcosa è cambiato (?)
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