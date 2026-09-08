Una delle mosse vincenti di Abate nel match contro la Fiorentina è stato l'aver inserito a gara in corso forze fresche sulle fasce. Soprattutto Rafik Belghali ha immediatamente ben impattato con il mondo Toro. Fino a una settimana prima l'allenatore campano aveva dovuto fare buon viso a cattivo gioco, schierando una squadra, che ancora necessitava rinforzi di qualità e soprattutto di colmare lacune in qualche ruolo. Agli sgoccioli del calciomercato estivo, quasi sul gong (anche dopo il termine nel caso dello svincolato Rodriguez), Gianluca Petrachi ha regalato all'ex Juve Stabia e Ternana una batteria di giocatori, che hanno rimpinguato la mediana e le fasce del Toro: tra questi figura anche l'esterno algerino-belga, chiamato, insieme agli altri innesti nella stessa posizione Niccolò Fortini e Nathan Patterson, a non far rimpiangere Marcus Pedersen, accasatosi all'Olympiakos. E le premesse di Firenze fanno certamente ben sperare.

Belghali punta forte alla titolarità, ma Fortini tiene botta

Con i nuovi inquilini Belghali e Patterson, Fortini potrebbe anche traslocare sulla sinistra

Al momento il proprietario dell'out di destra granata è l'ex Viola, che ben ha figurato nella gara di sabato. Insi divide il merito di aver salvato i granata dal passare subito in svantaggio, opponendosi miracolosamente al tiro a botta sicura di Njie sulla respinta del portiere brasiliano. Anche le sue prestazioni sono state all'altezza fin qui e di sicuro non è intenzionato a cedere il posto, essendo anche l'esterno arrivato prima tra i tre elencati. C'è da dire che quando il classe 2002 ex Verona ha messo piede in campo qualcosa è cambiato nel Torino, che ha trovato più brio a livello offensivo. Corsa, determinazione e qualità, culminati nell'assist per il gol che ha completato la rimonta di Ché Adams. Abate può godere così della fame, della voglia e dell'apporto qualitativo di un gruppo di esterni rinnovato per buona parte, avendo difficoltà ogni giornata a scegliere chi schierare dall'inizio. Una di quelle situazioni che agli allenatori piacciono parecchio.Esiste tuttavia un'altra soluzione per non creare troppa sovrabbondanza sull'out destro del centrocampo granata. Il classe 2006, può per caratteristiche e duttilità, ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro. Così andrebbe ad insidiare un intoccabile fin qui della fascia mancina, Alessio Cacciamani. Una missione ardua per l'ex Viola che si dovrebbe accontentare almeno all'inizio del ruolo di riserva. Ma gli sviluppi sono imprevedibili e Fortini potrebbe costituire un'alternativa credibile all'esterno di Jesi, mettendo un po' di pressione sulle sue spalle. Senza dimenticare che anche Patterson nella sfida con la squadra gigliata è stato schierato a sinistra dal tecnico granata, segno di una buona flessibilità tattica dei nuovi acquisti. Anche lo scozzese può dire la sua nel corso delle prossime giornate. Le gerarchie quindi possono essere riscritte, ciò che c'è di certo è l'abbondanza e la nuova linfa che gli innesti portati da Petrachi possono garantire. Per la gioia di Abate.