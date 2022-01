Torino, il popolo granata in ricordo di Gigi Radice: avrebbe compiuto 87 anni

Figurine / Il 15 gennaio 1935 nasceva un eroe della storia granata

Allenatore che portò il Torino alla vittoria del primo scudetto post-Superga, Luigi Radice, detto "Gigi" avrebbe compiuto oggi, sabato 15 gennaio, 87 anni. Cresciuto nelle giovanili del Milan, per Gigi la società rossonera ha rappresentato l'inizio e la fine della sua carriera, dovuta in seguito ad un grave infortunio al ginocchio. Per 9 anni - dal 1975 al 1980, quando venne esonerato, e dal 1984 al 1988 - sulla panchina granata, Gigi Radice ha totalizzato complessivamente 374 presenze, tra Campionato e varie Coppe, riuscendo a creare quel legame con i tifosi, che oggi tutto il popolo granata definisce indissolubile. Alla guida del Torino, l'allenatore originario di Cesano Maderno ha conquistato, nella stagione 1975-76, il primo scudetto dell'era post-Superga.