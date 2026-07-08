La Gazzetta dello Sport si concentra sull'arrivo in città di Ignazio Abate, atteso oggi a Torino, pronto a scrivere un nuovo capitolo. "Un autentico primo giorno da Toro, che procederà di 48 ore il primo allenamento di gruppo in calendario venerdì mattina, quando sarà il momento di radunare tutto l'organico al rientro dalle vacanze". In attesa poi dell'arrivo anche di coloro che hanno disputato il Mondiale, Vlasic e Adams e di chi lo sta ancora disputando, Pedersen, Abate potrà iniziare a conoscere un gruppo di giocatori: "Incontrerà il capitano, Duvan Zapata, che da una decina di giorni sta svolgendo sedute di idrokinesiterapia e che ha rinnovato fino al 2028". "In attesa dell'ufficialità, Abate - prosegue La Gazzetta - potrà anche abbracciare Gaetano Oristanio che ieri ha svolto le visite mediche ed è pronto a diventare il primo acquisto granata".

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