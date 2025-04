Toro Club di Bruino, la cena il 9 maggio: presenti Pasquale Bruno e Policano

Il Toro Club "Orgoglio e Passione Granata" di Bruino festeggia i suoi 17 anni di vita. Venerdi 9 maggio 2025, a partire dalle ore 19:30 è prevista la celebrazione dell'anniversario con una grande cena presso la sala del "Piazzale Grande Torino" in Viale dei Tigli 68 a Bruino. Alla serata saranno presenti grandi ospiti che hanno fatto la storia del Toro: Pasquale Bruno, Enrico Annoni, Roberto Policano, Clara Mondonico e Fabio Milano, l'Associazione "Emiliano Mondonico" e altri ospiti illustri del Mondo Toro. Nell'occasione, i tifosi potranno vedere la bellissima sede del club e il Piazzale "Grande Torino". Adiacente c'è la sala, interamente granata, dove si svolgerà la cena con catering e tantissime ed emozionanti sorprese a non finire. Le modalità di partecipazione e tutte le informazioni - inclusi contatti per le prenotazioni - sono presenti nella locandina qui sotto.