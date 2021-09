Toro News Award 2021/2022: Bremer il migliore contro la Lazio, secondo Pjaca

Continua il Toro News Award per il miglior giocatore granata della stagione 2021/2022: i risultati contro la Lazio di Sarri

Continua la Serie A, e di conseguenza torna in campo anche il Toro News Award, il premio con il quale a fine anno verrà scelto il miglior giocatore granata della stagione 2021/2022. Nella partita contro il Sassuolo, Brekalo era stato il migliore in campo, seguito da Praet. Nell'ultima partita, invece, contro la Lazio, il miglior giocatore in campo, con 284 voti, è stato Bremer: il difensore brasiliano incassa cinque punti e consolida la sua leadership in classifica. I tre punti del secondo più votato vanno a Pjaca, autore del gol che aveva portato in vantaggio la formazione di Juric, con 30 voti in meno rispetto al difensore granata: il croato sale a quattro punti. Al terzo posto Pobega: per lui un punto, entra così in classifica generale.