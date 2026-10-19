Ignazio Abate è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a Sky.

Le parole sulla storia hanno stupito. A che punto è la mentalità della squadra?

"Credo che la squadra giorno per giorno mi dia segnali positivi. Il peso della storia si avverte, per noi deve essere un privilegio. Dobbiamo sentire responsabilità ma scendere in campo per mostrare le proprie qualità".

Il gruppo è recettivo?

"Lavoro con un gruppo mentalizzato, che si sta unendo sempre di più. Ho un gruppo unito che crede in quello che fa".

Questa è una serata per dare continuità. Il ritorno di Vlasic dal 1' cosa significa?

"Nikola è un giocatore di qualità che sta crescendo molto nelle richieste e nel legare con i compagni. Sono molto felice di lui come di tutti".

Come vi disporrete?

"Difenderemo a tre, poi si lavora per principi nella costruzione: i ragazzi riusciranno ad alternare i due moduli".

Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Secondo lei, non avete ricevuto troppe critiche per l'ottimo lavoro che lei sta facendo?

"Lavoriamo in una piazza molto importante, dove ci stimolano a fare sempre il meglio e io sono felice del mio gruppo. Sappiamo che percorso abbiamo intrapreso. Le parole d'ordine sono lavoro ed umiltà, poi indubbiamente andiamo alla ricerca del miglioramento continuo nel quotidiano ma sono felice del gruppo che alleno. L'importante è che all'interno manteniamo veramente grande equilibrio tra di noi"

Ci spiega il modulo? L'obiettivo è supportare Simeone con le 2 punte?

"Come ho sempre detto il modulo lo fanno i giocatori. Ho 5 attaccanti a disposizione, quindi la strada intrapresa credo che sia la migliore per questa rosa. Poi nell'impostazione ormai si lavora per principi, nel riconoscere il tempo e spazio, essere legato con i compagni. Possiamo impostare a 3, a 4, ma in fase difensiva poi stiamo difendendo in questo momento a 3 e dobbiamo essere bravi nelle varie altezze di campo"

Ismajli al posto di Rodriguez è per essere più compatti nei 3 dietro?

"Ismajli semplicemente era tornato dalla nazionale e aveva un problema al ginocchio. L'ho visto molto bene questa settimana e quindi è giusto che scenda in campo dal primo minuto. Questa è la mia mentalità. I ragazzi sanno che chi merita gioca, tratto tutti allo stesso modo, ho grande considerazione di tutti e quindi sono sicuro che Ismajli farà una grande partita stasera"