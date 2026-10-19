Ché Adams è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.

Hai grande voglia di tornare al gol oggi?

"Spero di continuare come stavo facendo ad inizio stagione, quindi prima della grande pausa delle nazionali, che però mi è servita poi per poter recuperare al meglio dall'infortunio e spero adesso che appunto sto molto meglio di poter tornare subito al gol"

Cosa vi chiede Abate nel ruolo offensivo, a seconda del modulo a 1 punta o 2 punte?

"Sì. la cosa più importante intanto è divertirsi quando giochiamo qui in campo, però a livello di caratteristiche preferisco avere la palla tra i piedi, in modo tale da giocare di più con la squadra e quindi creare più occasioni"

Ecco le dichiarazioni a Sky.

Cosa vuol dire giocare serenamente?

"E' il modo migliore per giocare, ogni giocatore può fare il suo. La cosa importante è non entrare in campo pensando troppo a cosa fare ma giocare con libertà per le proprie giocate".

La doppia cifra può essere un obiettivo?

"Credo di sì. In Serie A non è facile, ma deve essere un obiettivo".