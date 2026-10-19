Il giocatore del Torino si è presentato ai microfoni in zona mista prima dell'inizio del match tra i granata e il Parma
Ché Adams è stato intervistato in zona mista durante il prepartita di Parma-Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni a DAZN.
Hai grande voglia di tornare al gol oggi?
"Spero di continuare come stavo facendo ad inizio stagione, quindi prima della grande pausa delle nazionali, che però mi è servita poi per poter recuperare al meglio dall'infortunio e spero adesso che appunto sto molto meglio di poter tornare subito al gol"
Cosa vi chiede Abate nel ruolo offensivo, a seconda del modulo a 1 punta o 2 punte?
"Sì. la cosa più importante intanto è divertirsi quando giochiamo qui in campo, però a livello di caratteristiche preferisco avere la palla tra i piedi, in modo tale da giocare di più con la squadra e quindi creare più occasioni"
Ecco le dichiarazioni a Sky.
Cosa vuol dire giocare serenamente?
"E' il modo migliore per giocare, ogni giocatore può fare il suo. La cosa importante è non entrare in campo pensando troppo a cosa fare ma giocare con libertà per le proprie giocate".
La doppia cifra può essere un obiettivo?
"Credo di sì. In Serie A non è facile, ma deve essere un obiettivo".
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