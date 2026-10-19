Il miglior primo tempo della gestione Abate. In linea con il secondo tempo di Torino-Udinese, i granata approcciano con il fuoco negli occhi la trasferta di Parma. Simeone torna glaciale dopo tre minuti di gioco e al 24' Adams si prende la scena con il gol del raddoppio.

Vlasic torna titolare, confermata la coppia Adams-Simeone

Simeone rompe il ghiaccio, Adams firma il raddoppio

Abate ripropone il 3-5-2 per il suo Torino. Tra i pali c'è Lucas Perri, con il reparto difensivo composto da Coco, Ismajli e Comuzzo. Sulle corsie esterne Belghali, alla seconda gara da titolare, e il solito Cacciamani; in mezzo giocano Vlasic, Mandragora e il confermato Bragança. Per il reparto offensivo il tecnico conferma la coppia Adams-Simeone.È un Torino che approccia benissimo la sfida del Tardini e che dopo tre giri di lancette trova subito il vantaggio. Simeone mette ordine con una sponda perfetta a centrocampo per Bragança, che con l'esterno lancia sulla destra Belghali. L'ex Verona disegna un fantastico cross su cui si avventa l'argentino, che colpisce schiacciando la sfera e rendendo vano il tentativo di risposta di Corvi. Per la prima volta in questo campionato i granata trovano il vantaggio nei primi dieci minuti di gioco. Coraggio, intraprendenza e tanta aggressività: i ragazzi di Abate corrono soprattutto sulle fasce, con Cacciamani e Belghali veri e propri motorini. Il primo si propone con costanza all'interno dell'area di rigore ed effettivamente da un suo ottimo inserimento sul servizio del molto presente Bragança nasce una ghiotta palla gol per gli ospiti al quarto d'ora. Viene ravvisata una posizione irregolare del classe 2006, ma la qualità dell'azione conferma l'ottimo inizio di partita.

PARMA, ITALY - OCTOBER 19: Giovanni Simeone of Torino FC celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A match between Parma Calcio and Torino FC at Stadio Ennio Tardini on October 19, 2026 in Parma, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

E il Torino non accenna ad abbassare la guardia, al 20' Comuzzo sfiora la zuccata vincente. La rete è solo rimandata e arriva al 24'. Vlasic, molto mobile, lavora un pallone al limite per Bragança; il portoghese calcia in diagonale e trova una deviazione di Diego Carlos. Adams colpisce di testa per il più facile degli appoggi e fa tre in campionato. Il Parma fatica terribilmente: Diego Carlos, Troilo e Delprato faticano terribilmente sulle costanti incursioni granata e il centrocampo non filtra. Eppure dal nulla i padroni si rendono pericolosi prima con Romero alla mezz'ora su cui è straordinario Perri e poi con un inserimento un minuto dopo di Fabbian, fermato all'ultimo da Comuzzo. Lo stesso portiere granata però rischia con il fuoco al 35' con un disimpegno sbagliato mal gestito da Keità. Sono le uniche pecche di un Torino un po' masochista nell'ultima fase finale del primo tempo, ma non da macchiarne l'enorme qualità tattica e tecnica.