Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Parma e Torino

Alessandro Gigante
Parma Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

Parma-Torino 0-3: il film della partita

Buona prova in trasferta per i ragazzi di Ignazio Abate che trovano la seconda vittoria consecutiva. A segno Simeone (autore di una strepitosa doppietta) e Che Adams. Prossimo impegno dei granata all'Olimpico Grande Torino contro il Monza.

Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Parma e Torino:

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