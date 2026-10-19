Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Parma e Torino
Parma-Torino 0-3: il film della partita
Buona prova in trasferta per i ragazzi di Ignazio Abate che trovano la seconda vittoria consecutiva. A segno Simeone (autore di una strepitosa doppietta) e Che Adams. Prossimo impegno dei granata all'Olimpico Grande Torino contro il Monza.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Parma e Torino:
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